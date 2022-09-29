Бочкарев: До конца года на МЦД построят и реконструируют 6 станций

На Московских центральных диаметрах (МЦД) до конца 2022 года планируется реконструировать и построить 6 остановочных пунктов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С начала года уже построено два новых остановочных пункта: Минская на МЦД-4 и Печатники на МЦД-2, а также реконструированы станции Толстопальцево и Площадь трех вокзалов», - рассказал он.

Также, по его словам, за это время был построен и введен в эксплуатацию третий путь на участке Каланчевская-Курская протяженностью 4 км.

Бочкарев рассказал, что до конца года предполагается завершить строительство нового остановочного пункта на МЦД-2 - Марьина Роща, закончить работы по реконструкции ряда станций.

Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что транспортная магистраль насыщает территорию вокруг новыми функциями, способствует снижению транспортно-пассажирского потока.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4.



