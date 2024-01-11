Барельефы Чижевского подворья отреставрируют при строительстве жилого комплекса

Девелопер MR Group при строительстве жилого комплекса на Никольской улице отреставрирует лепные барельефы знаменитого парфюмерного магазина «Ралле и Ко», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сейчас инвестор реализует проект по редевелопменту площадки и планирует реставрацию исторических фасадов здания ансамбля «Чижевского подворья», – добавил он.

Три исторических барельефа изображают сюжеты из мифов о боге цветущих полей и благоухающих лесов – Пане и его возлюбленных нимфах. Реставрационные работы реализуется Фондом Академии художеств под руководством Мосгорнаследия.

Помимо строительства ЖК в рамках проекта в районе Китай-город предусмотрено создание новых общественных пространств. Ожидается, что там появятся также пешеходные маршруты, зоны отдыха и музеи под открытым небом.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СтроительствоМосква

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