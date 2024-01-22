Блогера Блиновскую поместили в СИЗО №6 в Москве

Замоскорецкий районный суд Москвы 22 января отправил Блиновскую под арест на три месяца. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Блогера заподозрили в нарушении режима домашнего ареста. Речь идет о проведении новогодней вечеринки с участием свидетеля.

Как пишет «Комсомольская правда», адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова сообщила, что ее подзащитная готова выплатить Федеральной налоговой службе только 350 миллионов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

