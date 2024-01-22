Блогера Блиновскую поместили в СИЗО №6 в Москве

Блогер Елена Блиновская помещена в московский следственный изолятор №6, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Королева Марафонов» Блиновская подала иск против налоговой службы

Замоскорецкий районный суд Москвы 22 января отправил Блиновскую под арест на три месяца. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Блогера заподозрили в нарушении режима домашнего ареста. Речь идет о проведении новогодней вечеринки с участием свидетеля.

Как пишет «Комсомольская правда», адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова сообщила, что ее подзащитная готова выплатить Федеральной налоговой службе только 350 миллионов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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