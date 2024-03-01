Блогер Жидковский признался, что его шесть лет преследовала фанатка
Блогер Алексей Жидковский рассказал, что преследовавшая его много лет фанатка наконец-то исчезла из его жизни, передает корреспондент НСН с мероприятия «Проводы зимы: Super x VK». Жидковский предположил, что женщина попала в психиатрическую клинику.
«Психопатка, которая меня преследовала шесть лет, она наконец-то исчезла. Я думаю ее положили в «дурку». Что же касаемо моей личной жизни и отношений, не могу сказать, что у меня появилась какая-то любовь, но пассии у меня всегда имеются», - рассказал НСН блогер.
Напомним, буквально вчера, 29 февраля, в Москве состоялось светское мероприятие, организованное в лучших традициях русских гуляний, но с современным диджитал-твистом. Вечеринка, которая собрала всех топовых звезд шоу-бизнеса проходила в усадьбе Зубовых — историческом особняке XIX века, превращенном в резиденцию героев светской хроники.
Главной фишкой мероприятия стал дресс-код вечера — à la russe. Каждый гость интерпретировал его по-своему: кто-то надел вещи российских брендов, а кто-то — сарафаны и кокошники. В этот вечер своими старорусскими нарядами похвастались Оксана Самойлова и Джиган, Влад Соколовский, Нюша, Наталья Подольская, Natan, Милана Хаметова, Наталья Бочкарева, Митя Фомин и многие другие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Следственный комитет прекратил дело блогера Лерчек и ее мужа
- СМИ: Инстасамка отменила тур по России
- Развожаев: Cистема ПВО сработала в Севастополе
- В Серпухове взорвался газ в жилом доме
- Кологривый заявил, что против него ведут проплаченную политику
- СМИ: «Барселона» хочет разорвать контракт с Nike
- Медведев призвал проверить ценообразование на военную продукцию
- Депутаты предложили сделать программу маткапитала бессрочной
- СМИ: Илон Маск подал в суд на OpenAI
- ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru