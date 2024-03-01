Блогер Жидковский признался, что его шесть лет преследовала фанатка

Блогер Алексей Жидковский рассказал, что преследовавшая его много лет фанатка наконец-то исчезла из его жизни, передает корреспондент НСН с мероприятия «Проводы зимы: Super x VK». Жидковский предположил, что женщина попала в психиатрическую клинику.

«Психопатка, которая меня преследовала шесть лет, она наконец-то исчезла. Я думаю ее положили в «дурку». Что же касаемо моей личной жизни и отношений, не могу сказать, что у меня появилась какая-то любовь, но пассии у меня всегда имеются», - рассказал НСН блогер.

Напомним, буквально вчера, 29 февраля, в Москве состоялось светское мероприятие, организованное в лучших традициях русских гуляний, но с современным диджитал-твистом. Вечеринка, которая собрала всех топовых звезд шоу-бизнеса проходила в усадьбе Зубовых — историческом особняке XIX века, превращенном в резиденцию героев светской хроники.

Главной фишкой мероприятия стал дресс-код вечера — à la russe. Каждый гость интерпретировал его по-своему: кто-то надел вещи российских брендов, а кто-то — сарафаны и кокошники. В этот вечер своими старорусскими нарядами похвастались Оксана Самойлова и Джиган, Влад Соколовский, Нюша, Наталья Подольская, Natan, Милана Хаметова, Наталья Бочкарева, Митя Фомин и многие другие.

