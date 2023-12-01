Билеты в Крым в вагонах купе, СВ и люкс с нового года подорожают на 7%
1 декабря 202311:07
Стоимость ж/д билетов в Крым в купе, СВ и люксе со следующего года вырастет на 7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика «Гранд сервис экспресс».
В 2024 году стоимость проезда в поезде 27/28 Москва - Симферополь - Москва станет фиксированном, добавили в пресс-службе.
«Гранд сервис экспресс» на сегодняшний день является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru