Билеты в Крым в вагонах купе, СВ и люкс с нового года подорожают на 7%

Стоимость ж/д билетов в Крым в купе, СВ и люксе со следующего года вырастет на 7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика «Гранд сервис экспресс».

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В 2024 году стоимость проезда в поезде 27/28 Москва - Симферополь - Москва станет фиксированном, добавили в пресс-службе.

«Гранд сервис экспресс» на сегодняшний день является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба РЖД
ТЕГИ:КрымПоезд

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