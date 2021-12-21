Билеты на концерты Земфиры распродали за шесть часов

Билеты на два концерта певицы Земфиры в Москве распродали за шесть часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс.Музыка».

Концерты пройдут в феврале (24 и 26 числа) следующего года в Music Media Dome.

В пресс-службе также отметили, что по предпродаже для подписчиков сервиса билеты раскупили за три часа.

Предыдущий сольный концерт Земфиры прошел в Москве в 2016 году.