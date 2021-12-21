Билеты на концерты Земфиры распродали за шесть часов
21 декабря 202122:45
Билеты на два концерта певицы Земфиры в Москве распродали за шесть часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс.Музыка».
Концерты пройдут в феврале (24 и 26 числа) следующего года в Music Media Dome.
В пресс-службе также отметили, что по предпродаже для подписчиков сервиса билеты раскупили за три часа.
Предыдущий сольный концерт Земфиры прошел в Москве в 2016 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru