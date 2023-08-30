Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума
30 августа 202319:54
Уровень безработицы в России в июле составил 3 процента, обновив исторический минимум. Это следует из опубликованных данных Росстата.
Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в июне - тогда безработица держалась на уровне 3,1%. В первый летний месяц общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек.
Неделей ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал дефицит кадров вызовом для экономики России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Габоне назначили президента на переходный период
- Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты
- «Белавиа» перейдет на российскую систему бронирования до 5 сентября
- Минпромторг предложил начать маркировку детских товаров
- Bloomberg: Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+
- Белый дом: США не поощряют удары ВСУ по территории России
- Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума
- Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре на юго-востоке Москвы
- Экс-посол РФ Корендясов: Камерун может стать точкой мятежа после путча в Габоне
- Белый дом заявил о прогрессе в наступлении ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru