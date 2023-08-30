Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума

Уровень безработицы в России в июле составил 3 процента, обновив исторический минимум. Это следует из опубликованных данных Росстата.

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Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в июне - тогда безработица держалась на уровне 3,1%. В первый летний месяц общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек.

Неделей ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал дефицит кадров вызовом для экономики России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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