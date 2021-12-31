Безопасность Москвы в Новый год обеспечат более 900 пожарных
Более 900 спасателей будут готовы охранять пожарную безопасность Москвы в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС.
Отмечается, что работа пожарных переведена в усиленный режим. Пожарные, в частности, будут находиться на площадках для фейерверков.
Ранее генеральный директор объединения «Русский Фейерверк» Анатолий Воробьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам не покупать фейерверки, на упаковке которых много наклеек и нет надписей на русском языке, так как это может свидетельствовать о контрабанде.
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