Безопасность Москвы в Новый год обеспечат более 900 пожарных

Более 900 спасателей будут готовы охранять пожарную безопасность Москвы в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС.

Сотрудникам МЧС России намерены выдавать оружие

Отмечается, что работа пожарных переведена в усиленный режим. Пожарные, в частности, будут находиться на площадках для фейерверков.

Ранее генеральный директор объединения «Русский Фейерверк» Анатолий Воробьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам не покупать фейерверки, на упаковке которых много наклеек и нет надписей на русском языке, так как это может свидетельствовать о контрабанде.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПожарная БезопасностьПожарные
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