Безопасность Москвы в Новый год обеспечат более 900 пожарных

Отмечается, что работа пожарных переведена в усиленный режим. Пожарные, в частности, будут находиться на площадках для фейерверков.

Ранее генеральный директор объединения «Русский Фейерверк» Анатолий Воробьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам не покупать фейерверки, на упаковке которых много наклеек и нет надписей на русском языке, так как это может свидетельствовать о контрабанде.





