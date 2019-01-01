Безопасное голосование на выборах обеспечат браузеры «Яндекс» и «Спутник»

На выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва можно будет безопасно проголосовать через «Яндекс.Браузер» и браузер «Спутник». Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

«Традиционно сайты используют защиту с использованием сертификата, выданного иностранными центрами сертификации. Портал mos.ru, на котором будет 8 сентября осуществляться электронное голосование, будет поддерживать, как отечественные сертификаты, выданные российскими центрами сертификации, так и иностранные. Мы не делаем ограничений для пользователя по использованию того или иного браузера. Будет работать на любом устройстве. Но гарантировать полную безопасность передачи данных мы будем для пользователей «Яндекс.Браузера» и браузера «Спутник», - заявил он.

Костырко также пояснил, что сайт mos.ru и отечественные браузеры «Яндекс» и «Спутник» установят безопасное соединение с защитой как пересылаемого пакета данных, так и канала между пользователем и порталом mos.ru.