Безопасное голосование на выборах обеспечат браузеры «Яндекс» и «Спутник»
На выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва можно будет безопасно проголосовать через «Яндекс.Браузер» и браузер «Спутник». Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
«Традиционно сайты используют защиту с использованием сертификата, выданного иностранными центрами сертификации. Портал mos.ru, на котором будет 8 сентября осуществляться электронное голосование, будет поддерживать, как отечественные сертификаты, выданные российскими центрами сертификации, так и иностранные. Мы не делаем ограничений для пользователя по использованию того или иного браузера. Будет работать на любом устройстве. Но гарантировать полную безопасность передачи данных мы будем для пользователей «Яндекс.Браузера» и браузера «Спутник», - заявил он.
Костырко также пояснил, что сайт mos.ru и отечественные браузеры «Яндекс» и «Спутник» установят безопасное соединение с защитой как пересылаемого пакета данных, так и канала между пользователем и порталом mos.ru.
«Благодаря чему голосование будет максимально безопасным. Секретный ключ преобразует передаваемую информацию при помощи алгоритма шифрования, который одобрен ФСБ России и соответствует ГОСТу», - уточнил замруководителя Департамента информационных технологий.
Ранее Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, в которых будет проведен эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В эксперименте примут участие округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное. Округа были выбраны путем голосования на портале «Активный гражданин».
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 г.
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