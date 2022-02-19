Беженцев из Донбасса готовы принять еще в семи российских регионах

Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы

В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация

Ростовской области выделили пять миллиардов рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса

Попова: беженцы из ДНР и ЛНР будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания, а не на границе

Глава МИД Великобритании Трасс заявила, что уже согласованы санкции в отношении России