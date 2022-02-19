Беженцев из Донбасса готовы принять еще в семи российских регионах

По данным заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко, беженцев из Донбасса кроме Ростовской области также будут направлять еще в семь регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

В Оренбургской области заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

«Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области», — цитирует замминистра Газета.ru.

Яцуценко заявил, что в Московскую область могут быть отправлены до 10 тысяч жителей Донбасса, в Краснодарский край — до 20 тысяч.

Ранее власти Ростовской области приняли решение ввести в регионе режим повышенной готовности. В область приезжают беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эвакуация с Донбасса началась 18 февраля.

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ФОТО: pixabay.com
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