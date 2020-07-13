Западные спецслужбы заявили о подготовке «судебного дела» против Китая из-за COVID - 19
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
По его словам, определенные «перебежчики» работают с ФБР США и «предоставляют доказательства виновности Коммунистической партия Китая». Экс-помощник президента США заявил, что у американских спецслужб есть убедительные доказательства виновности Пекина.
Также Стив Бэннон добавил, что «разведка США вместе с британской службой контрразведки МI-5 и службой британской внешней разведки МI-6 пытаются подготовить очень доскональное судебное дело».
Ранее НСН сообщала о том, что вирусологи бежали из Гонконга, чтобы раскрыть всю правду о коронавирусе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru