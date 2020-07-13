Западные спецслужбы заявили о подготовке «судебного дела» против Китая из-за COVID - 19

По его словам, определенные «перебежчики» работают с ФБР США и «предоставляют доказательства виновности Коммунистической партия Китая». Экс-помощник президента США заявил, что у американских спецслужб есть убедительные доказательства виновности Пекина.

Также Стив Бэннон добавил, что «разведка США вместе с британской службой контрразведки МI-5 и службой британской внешней разведки МI-6 пытаются подготовить очень доскональное судебное дело».

Ранее НСН сообщала о том, что вирусологи бежали из Гонконга, чтобы раскрыть всю правду о коронавирусе.





