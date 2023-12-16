Без порно? Психолог раскрыла особенности влияния секс-контента на мужчин и детей

Также Daily Caller опубликовало снимок, на котором обнаженный мужчина спиной к камере стоит на четвереньках на столе в том же зале. Ягодицы анонимного сотрудника сената прикрывает лист бумаги с изображением купола Капитолия США.

В России глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила, что задержан блогер-трансгендер Хилми Форкс, сообщает «РЕН ТВ».



Его подозревают в распространении порнографии. Он стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Блогеру грозит до шести лет лишения свободы.

Сексолог Юлия Варра в эфире НСН отметила, что сайты для взрослых уже перестали быть чем-то постыдным и запретным для большей части аудитории.

«Сейчас порносайты стали одним из легальных атрибутов жизни молодёжи. Это уже, как ни странно, можно назвать элементом культурного воспитания – точно также, как компьютерные игры, например. Кто обычно чаще всего посещает порносайты? Это молодые люди и те мужчины, которым достаточно сложно даются контакты с противоположным полом в жизни – так называемые «компьютерные дрочеры». У каждого мужчины есть свои триггеры, тэги, по которым он выбирает интересующие его направления в порноиндустрии. Потом это заходит в его либидо. Если мужчина сразу и не пытается всё это изобразить впоследствии с партнершей, тем не менее, он возвращается к просмотру и черпает в этом возбуждение. Думаю, что доля женщин, просматривающих порносайты, невелика. Наверняка, до 90%, если не больше, это мужчины. У женщин другие фантазии и эмоции. Единственное, при восстановлении брака, отношений в семье я рекомендую жёнам подойти к партнёру и попросить показать его любимую порнуху. В этом случае о мужчине можно многое узнать», - отметила собеседница НСН.



При этом в открытом доступе порнографического контента быть не должно, продолжила Юлия Варра.