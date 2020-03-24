Бесплатный интернет предложили ограничить госуслугами

Только сайты с российским контентом и работающие на отечественном программном обеспечении (ПО) будут считаться социально значимыми ресурсами, доступ к которым будет бесплатным. С таким предложением выступила Минкомсвязь, пишет РБК. По его данным, под указанные ведомством требования подходят порталы Gosuslugi.ru и Mos.ru, а также интернет-ресурсы, работающие на Bitrix.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН выступил за то, чтобы этот список и дальше оставался небольшим.

«Я остаюсь сторонником того, что только ресурсы с госучастием должны быть объектом предустановленного ПО. Только те ресурсы, которые являются точкам контакта гражданина и государства. Не более того. Все остальное мне непонятно», - сказал эксперт.

По его мнению, все остальное изменяет условия конкуренции, приводит к их деформации.