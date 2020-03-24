Бесплатный интернет предложили ограничить госуслугами
Интернет-омбудсмен в эфире НСН предостерег от ограничения конкуренции в интернете.
Только сайты с российским контентом и работающие на отечественном программном обеспечении (ПО) будут считаться социально значимыми ресурсами, доступ к которым будет бесплатным. С таким предложением выступила Минкомсвязь, пишет РБК. По его данным, под указанные ведомством требования подходят порталы Gosuslugi.ru и Mos.ru, а также интернет-ресурсы, работающие на Bitrix.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН выступил за то, чтобы этот список и дальше оставался небольшим.
«Я остаюсь сторонником того, что только ресурсы с госучастием должны быть объектом предустановленного ПО. Только те ресурсы, которые являются точкам контакта гражданина и государства. Не более того. Все остальное мне непонятно», - сказал эксперт.
По его мнению, все остальное изменяет условия конкуренции, приводит к их деформации.
«Это неправильно, это тормозит развитие технологий поскольку предустановка ПО будет делать популярным тот или иной сервис. Это противоречит свободному рынку и появлению новых, более продвинутых продуктов. Искусственное ограничение, что это должен быть российский контент, на российском ПО, на российском железе, на российской территории, - это слишком много условностей, которые приводят к тому, что вся затея становится бессмысленной», - пояснил Мариничев.
Он указал, что потребителю неважна техническая сторона вопроса, ему важно, чтобы все работало, как надо.
«Вам, как потребителю, важно, чтобы сервис, например, по вызову врача работал. А на каком ПО он сделан – из Китая, Америки, Европы, России – вам неважно. Вам важно, чтобы он был доступен везде и всегда. Если вы уехали в отпуск в другую страну, вы не сможете достучаться до российского сервиса, он будет вас воспринимать как информацию из-за рубежа. Какова здесь грань? Это утопичное, бессмысленное требование», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что критериям Минкомсвязи не будут соответствовать такие крупные ресурсы, как социальная сеть «ВКонтакте», мессенджер «ТамТам», «Яндекс.Еда» и другие.
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