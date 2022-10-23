Белгородский губернатор рассказал о последствиях субботнего обстрела города Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье побывал в городе Шебекино и осмотрел объекты, пострадавшие от обстрела Вооруженными силами Украины в субботу, 22 октября. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
Уничтожены два из трех торговых центров, которые принадлежат одному собственнику. Имущество не было застраховано, к тому же собственника есть кредит. Властям удалось договориться с руководством банка об отсрочке выплат по кредиту на год.
«Здесь полностью коммерческая история. Решения пока для данного предприятия нет, но мы будем искать возможность найти системное решение и помочь. Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в Правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть», - заявил Гладков.
Руководство округа поможет собственнику с разборкой завалов и эти затраты возьмёт на себя.
Также глава округа Владимир Жданов организует работу по оценке ситуации с пострадавшими автомобилями. Пострадало много машин. Несколько сожжено полностью. Решения о восстановлении или о приобретении, о компенсации затрат будут принимать на основании данных независимой экспертизы
Также губернатор Белгородской области выразил благодарность всем оперативным службам: полиции, МЧС, энергетикам и врачам.
В результате субботнего обстрела Шебекино погибли два человека, один из которых – 14-летний подросток. Еще тринадцать человек пострадали. Пять из них находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Семь получили медицинскую помощь, их долечивают амбулаторно. В воскресенье в медучреждение обратился еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой, он госпитализирован, рассказал Гладков.
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