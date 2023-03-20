Беглов сообщил о начале уточнения данных военнообязанных в Петербурге
В Санкт-Петербурге начинается вручение повесток для уточнения личных данных военнообязанных. С обращением к горожанам выступил губернатор Александр Беглов.
Глава города отметил, что частичная мобилизация выявила расхождения в в системах хранения личных данных военнообязанных. Не все они сообщили военкоматам об изменении семейного положения и места жительства.
Беглов попросил петербуржцев отнестись к ситуации с пониманием.
В беседе с НСН зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что раздача повесток не связана с мобилизацией и спецоперацией на Украине.
Слухи о новой волне частичной мобилизации ранее опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, обсуждений этого вопроса не ведется.
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