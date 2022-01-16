Беглов распорядился мобилизовать все силы для противодействия «омикрону»

По его словам, нужно быть готовыми к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований, необходимо создать дополнительные бригады скорой помощи, продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации, строго контролировать разделение потоков в поликлиниках.

В настоящее время в Санкт-Петербурге зафиксировано более 25 тыс. заболевших. Из них около 4,5 тыс. находятся в стационарах.

Омикрон-штамм может оказаться для России опаснее, чем для стран Запада, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов

