Беглов распорядился мобилизовать все силы для противодействия «омикрону»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал усилить меры, чтобы противостоять штамму коронавируса «омикрон», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.
По его словам, нужно быть готовыми к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований, необходимо создать дополнительные бригады скорой помощи, продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации, строго контролировать разделение потоков в поликлиниках.
В настоящее время в Санкт-Петербурге зафиксировано более 25 тыс. заболевших. Из них около 4,5 тыс. находятся в стационарах.
Омикрон-штамм может оказаться для России опаснее, чем для стран Запада, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов
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