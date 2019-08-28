Беглов: Программы развития Санкт-Петербурга должны опираться на мнение горожан

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уверен, что планы и программы развития города должны опираться на мнение его жителей. Как отмечает РИА Новости, об этом он заявил на заседании городского правительства. Также в его ходе Беглов подвел итоги конкурса на лучший проект развития района Санкт-Петербурга «Родной район». На первом месте расположился Красногвардейский район с флагманским проектом по благоустройству набережной реки Охта. Второе место досталось Петроградскому району с проектом благоустройства Южной дороги. Замыкает тройку лидеров Центральный район с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления злокачественных онкологических заболеваний на ранней стадии. В общей сложности победители получат на реализацию проектов 175 млн рублей.

Отметим, конкурс среди районов на лучшую программу развития стартовал полгода назад. Опрос жителей проводился в МФЦ Санкт-Петербурга и на официальном сайте правительства. В общей сложности от жителей северной столицы поступило более 400 тысяч анкет с предложениями. Все 18 районов города предоставили проекты развития на ближайшие 3 года, учитывающие пожелания жителей.

Ранее НСН писала, что первый инженерный мост в Санкт-Петербурге отремонтируют к его 195-летию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он рассказал, что ремонтные работы моста на данный момент опережает поставленные сроки, несмотря на то, что перекрывать водную магистраль нельзя. Также врио губернатора сообщил, что фонари, которые украшали мост, сейчас находятся на реставрации - мастера покрывают их позолотой.

Также преобразится площадка с которой жители и гости Петербурга рассматривают одну из достопримечательностей города – «Чижика-Пыжика». Она будет вымощена гранитной плиткой.

1-й Инженерный мост, который в 2020 году отметит 195-летие, не ремонтировался последние 65 лет.

