Беглов призвал петербуржцев к бдительности
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что жители города должны быть бдительными, сообщает РИА Новости.
«Хотел бы призвать всех петербуржцев к выдержке, спокойствию и бдительности», - заявил Беглов.
Заявление губернатора было связано с терактом, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Беглов отметил, что Петербург умеет быть стойким в трудные минуты.
2 апреля в кафе произошел взрыв. Теракт был совершен во время встречи с военным корреспондентом Владленом Татарским. Он погиб. Всего пострадали 33 человека, из них 22 человека остаются в больницах, 8 - в тяжелом состоянии.
Подозреваемая в теракте Дарья Трепова задержана. В ближайшее время она будет доставлена в Москву, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Трамп вылетел в Нью-Йорк на суд
- В Воронеже отменили концерт Ани Лорак
- Беглов призвал петербуржцев к бдительности
- Постпред США при НАТО назвала сроки контрнаступления ВСУ
- СМИ: суд в Москве арестовал женщину по подозрению в шпионаже
- В Минстрое назвали фейком сообщения об обязательном доступе коммунальщиков в квартиры
- В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
- Путин посетит завод «Тулажелдормаш»
- Белый дом назвал «неразумным» решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
- В ООН заявили, что риск применения ядерного оружия достиг максимального уровня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru