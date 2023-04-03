Беглов призвал петербуржцев к бдительности

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что жители города должны быть бдительными, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы призвать всех петербуржцев к выдержке, спокойствию и бдительности», - заявил Беглов.

Заявление губернатора было связано с терактом, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Беглов отметил, что Петербург умеет быть стойким в трудные минуты.

2 апреля в кафе произошел взрыв. Теракт был совершен во время встречи с военным корреспондентом Владленом Татарским. Он погиб. Всего пострадали 33 человека, из них 22 человека остаются в больницах, 8 - в тяжелом состоянии.

Подозреваемая в теракте Дарья Трепова задержана. В ближайшее время она будет доставлена в Москву, сообщает «Радиоточка НСН».

