Беглов призвал чиновников слушать и слышать петербуржцев
Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга. Всвоём выступлении глава города поблагодарил всех жителей за оказанное доверие и пообещал оправдать его. Отдельно градоначальник выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам.
Церемония инаугурации прошла в Мариинском дворце. «Петербург для меня не просто самый красивый и лучший город. Здесь могила моих родных, здесь живут мои близкие. Мой долг оправдать доверие петербуржцев, сделать их жизнь лучше. Вместе мы обязательно достигнем успеха», — цитирует РИА ФАН Беглова. Губернатор также призвал городских чиновников слушать и слышать жителей.
Выборы главы Санкт-Петербурга состоялись 8 сентября в единый день голосования. Беглова поддержали 64 с половиной % граждан, пришедших на избирательные участки.
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