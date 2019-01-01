Беглов обещает отремонтировать в Петербурге дворы и крыши

До 6 миллиардов рублей будет выделено из бюджета Санкт-Петербурга на благоустройство дворов и ремонт крыш. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов сообщил во время встречи с жителям Кировского района. Градоначальник обсудил с ними блок социальным проблем и возможные методы их решения.

В целом, по словам, Беглова, будет отремонтировано 500 дворов и 2000 кровель. Он отметил социальную направленность петербургского бюджета. Приоритетом он назвал заботу о горожанах, их здоровье. В связи с этим врио губернатора напомнил о внедрении системы «Бережливая поликлиника», которое началось с детских лечебных учреждений.

Александр Беглов также подчеркнул, что с 1 июля в 13 районах Санкт-Петербурга введена в действие новая система социальных участковых. «Не вы будете бегать за льготами, а льготы будут бегать за вами», — прокомментировал нововведение градоначальник.

Ранее сегодня избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Беглова кандидатом в губернаторы. Выборы пройдут 8 сентября. Помимо Беглова кандидатами зарегистрированы ещё три человека.

