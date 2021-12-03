«Балтика» заявила о катастрофе на рынке пива

Министерство промышленности и торговли 3 декабря предложило ввести обязательную маркировку пива с 1 декабря 2022 года, а пивных напитков в специализированной упаковке – с 1 сентября 2022 года.

Представители «Балтики» заявили, что предложенные сроки слишком сжаты, поэтому если предложение Минпромторга примут без изменений, то часть пивоваренных компаний будет вынуждена уйти с рынка, а рынок будет парализован.

Эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков начался в России 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года.

