Багреева назвала процент квалифицированных специалистов на рынке труда Москвы

На сегодняшний день в столице среди занятых на рынке труда 95% специалистов – квалифицированные, из них половина имеет статус высококвалифицированных сотрудников. Об этом рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на круглом столе Ясинской международной научной конференции.

Она отметила, что столичные показатели доли высококвалифицированных специалистов в среднем почти на 20% процентов выше общероссийских. А учитывая рост высокотехнологичных отраслей, доля таких специалистов в столице будет еще больше.

По прогнозам Департамента экономической политики и развития города Москвы, к 2040 году основную долю среди трудоспособного населения будут занимать работники в возрасте от 45 до 60 лет. Это связано, отметила Багреева, не только с общей тенденцией старения, но и последствиями демографической ямы в девяностых годах. Одновременно наблюдается общероссийская тенденция на снижение доли работающей и ищущей работу молодежи в возрасте от 20 до 24 лет. Министр объясняет это тем, что молодые граждане стали больше учиться, и, следовательно, позже выходить на рынок труда.

Для дальнейшего развития рынка труда у столичных властей определен ряд направлений, над которыми будет необходимо работать, заключила Багреева. В частности, планируется обучение и повышение квалификации имеющихся кадров, а также переобучение людей предпенсионного возраста.

