Азербайджан присоединился к проекту «Поезд памяти»
Азербайджан присоединился к военно-патриотическому проекту «Поезд памяти». Как сообщает ТАСС, об этом заявила председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.
По её словам, азербайджанские дети присоединятся к ребятам из Белоруссии, России, Кыргызстана и Армении.
«Кроме того, отрабатывается вопрос по Казахстану и Узбекистану», - добавила она.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что организаторы проекта «Поезд памяти» планируют в 2025 году пригласить к участию молодёжь из 15 стран, которые образовались после распада СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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