Азербайджан присоединился к проекту «Поезд памяти»

Азербайджан присоединился к военно-патриотическому проекту «Поезд памяти». Как сообщает ТАСС, об этом заявила председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

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По её словам, азербайджанские дети присоединятся к ребятам из Белоруссии, России, Кыргызстана и Армении.

«Кроме того, отрабатывается вопрос по Казахстану и Узбекистану», - добавила она.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что организаторы проекта «Поезд памяти» планируют в 2025 году пригласить к участию молодёжь из 15 стран, которые образовались после распада СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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