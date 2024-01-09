Автовладельцы смогут приобрести 75 машино-мест в Южном Бутове

Автовладельцам предлагаются 75 машино-мест на многоуровневой наземной стоянке в районе Южное Бутово. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Рядом с паркингом на улице Поляны есть мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа. Заявочные кампании завершатся в период с 16 по 25 января.

Онлайн-аукционы на площадке «Росэлторг» пройдут с 19 января по 6 февраля.

