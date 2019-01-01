Автор надписи «город отстой» извинился перед мэром Магадана
Автор надписи «город отстой» извинился перед мэром Магадана. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили власти города. Источник напоминает, что в апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера при въезде в Магадан. Они изменили надпись «город золотой» на «город отстой». Этот «словесный эксперимент» вызвал большой резонанс в социальных сетях. Отмечается, что многие пользователи поддержали такую позицию местных жителей, заявив, что в городе действительно много проблем. Отметим, что в отношении авторов надписи возбудили уголовное дело по статье «вандализм».
К слову, мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что был приятно удивлен, когда во время проведения праздничного мероприятия в городе к нему подошел молодой человек с извинениями за то, что он испортил надпись «Магадан – город золотой».
Ранее НСН писала, что дДорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта «Кольцово» демонтирован. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. Там также отметили, что за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.
Табличка с указанием «Город бесов» появилась на въезде в Екатеринбург 17 июня. Так ранее назвал город телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал выступление жителей против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы, сообщает RT.
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