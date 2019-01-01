Автор надписи «город отстой» извинился перед мэром Магадана. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили власти города. Источник напоминает, что в апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера при въезде в Магадан. Они изменили надпись «город золотой» на «город отстой». Этот «словесный эксперимент» вызвал большой резонанс в социальных сетях. Отмечается, что многие пользователи поддержали такую позицию местных жителей, заявив, что в городе действительно много проблем. Отметим, что в отношении авторов надписи возбудили уголовное дело по статье «вандализм».

К слову, мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что был приятно удивлен, когда во время проведения праздничного мероприятия в городе к нему подошел молодой человек с извинениями за то, что он испортил надпись «Магадан – город золотой».