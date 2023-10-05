Автор медиапроекта «Телекласс» назвал его пользу для школьников

Общественные проекты помогают школьникам развиваться и получать важную информацию в очень разных сферах, заявил автор Международного медиапроекта телевизионного творчества школьников «Телекласс» Игорь Мещеряков в пресс-центре НСН.

«Такие общественные проекты являются зажигалочкой для ребят. Проекту «Телекласс» уже более десяти лет. Идея была простая – ребята часто снимают видео. Мы рассказываем им, как устроено телевидение, даем возможность ходить на студии, проходить мастер-классы, они соревнуются в разных номинациях со своими роликами. Очень скоро мы поняли, что все на самом деле гораздо глубже. Есть номинация «Помни меня», мы предлагаем ребятам снимать ролики о ветеранах. Дети находят ветерана, начинают снимать фильм, он им рассказывает, они проникаются. У них это уже откладывается в голове, они сами начинают это распространять – показывать друзьям, знакомым, на сайте школы. И так в любой номинации. Мы продолжаем развиваться, уходим в соцсети сегодня», - поделился он.

В России в этом году принят ряд важнейших решений в сфере образования, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

