Автор фильма о работе Доктора Лизы приглаcила зрителей на премьеру
Открытый показ документальной картины «Жить! Войне и смерти вопреки» пройдет 13 декабря в Туле, 16 декабря – в Санкт-Петербурге.
Автор идеи и режиссёр документального фильма «Жить! Войне и смерти вопреки» Екатерина Рябинина в пресс-центре НСН пригласила всех желающих на открытый показ картины, а также анонсировала общероссийскую премьеру на телевидении, которая состоится 24 декабря.
«Мне очень хотелось, и я надеюсь, что у нас это получилось – посмотреть на ситуацию в Донбассе глазами человека, рассказать людям о людях. Наше кино – это в первую очередь дань памяти тому дело, которое начинала Елизавета Петровна, которое продолжает организация. Я надеюсь, что зритель не сможет остаться равнодушным. Я как автор понимаю, что наше кино способно вызвать самые разные чувства. Порой это очень трагичные истории, порой очень честные и слишком откроенные истории людей, обычных людей, которые борются с обстоятельствами и болезнью своего ребенка. Но это и счастливые истории, когда удается помочь, когда есть надежда. Сегодня состоится открытая премьера нашего фильма, она пройдет в кинотеатре «Москино», Тула, это будет первый такой показ на большую зрительскую аудиторию, затем 16 декабря у нас состоится премьера в Санкт-Петербурге в «Доме Кино», мы приглашаем всех журналистов, начало в 19:00, дальше закрытый показ в Москве», - рассказала Рябинина.
Она отметила, что общероссийская премьера фильма на телевидении пройдет 24 декабря.
Документальный фильм «Жить! Войне и смерти вопреки» - история о милосердии и многолетней работе организации, основанной Е.П. Глинкой, о самоотверженной работе её последователей с тяжелобольными и раненными детьми Донбасса. Этот фильм о помощи самым незащищённым категориям граждан – детям, оказавшимся в зоне боевых действий и гуманитарных катастроф.
Документальный проект инициирован Международной благотворительной общественной организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы» при поддержке Фонда президентских грантов.
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