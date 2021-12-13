Автор фильма о работе Доктора Лизы приглаcила зрителей на премьеру

Автор идеи и режиссёр документального фильма «Жить! Войне и смерти вопреки» Екатерина Рябинина в пресс-центре НСН пригласила всех желающих на открытый показ картины, а также анонсировала общероссийскую премьеру на телевидении, которая состоится 24 декабря.

«Мне очень хотелось, и я надеюсь, что у нас это получилось – посмотреть на ситуацию в Донбассе глазами человека, рассказать людям о людях. Наше кино – это в первую очередь дань памяти тому дело, которое начинала Елизавета Петровна, которое продолжает организация. Я надеюсь, что зритель не сможет остаться равнодушным. Я как автор понимаю, что наше кино способно вызвать самые разные чувства. Порой это очень трагичные истории, порой очень честные и слишком откроенные истории людей, обычных людей, которые борются с обстоятельствами и болезнью своего ребенка. Но это и счастливые истории, когда удается помочь, когда есть надежда. Сегодня состоится открытая премьера нашего фильма, она пройдет в кинотеатре «Москино», Тула, это будет первый такой показ на большую зрительскую аудиторию, затем 16 декабря у нас состоится премьера в Санкт-Петербурге в «Доме Кино», мы приглашаем всех журналистов, начало в 19:00, дальше закрытый показ в Москве», - рассказала Рябинина.

Она отметила, что общероссийская премьера фильма на телевидении пройдет 24 декабря.