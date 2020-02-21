Автомобилистов призвали не спешить с заменой резины

Между тем, 21 февраля погода в столице был побит четвертый подряд температурный рекорд. Днём в пятницу на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки +6,3 градуса. Предыдущий максимум для этой даты фиксировался в 1976 году – тогда воздух прогрелся до +5,1 градуса.

Ранее НСН писала, что Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который ожидается в субботу. Предупреждение будет действовать до понедельника, 24 февраля. По данным синоптиков, порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать до 14-19 метров в секунду

