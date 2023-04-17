Автоэксперты раскрыли риск самостоятельной замены шин автомобиля
Неправильная самостоятельная замена автомобильных шин может привести к ДТП, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин в интервью «Вечерней Москве».
По словам Колодочкина, при замене шин важно соблюдать нюансы, связанные с их расположением и так далее. Он предупредил, что автомобилисты могут допустить ошибку еще до установки резины из-за собственной невнимательности. Перед заменой шин важно правильно оценить состояние колес, убедившись, что они не изношены и на них нет порезов.
Эксперт рассказал, что установка колес неверного размера является очень распространенной ошибкой. Из-за этого автомобиль может потерять управление, что может привести к ДТП, отметил Колодочкин.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что ФНС представила список автомобилей для обложения налогом «на роскошь». Планку подняли с 3 млн рублей до 10 млн рублей, но автомобилей в перечне стало больше: раньше было 345, в этом году – 449.
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