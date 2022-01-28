Автоэксперт рассказал о правилах проезда перекрестков
В случае проезда в неверном направлении на перекрестке автолюбителю не стоит пытаться, нарушая правила, проехать в нужную сторону. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.
По его словам, в Москве есть перекрестки, которые часто вызывают затруднения у водителей.
«Например, в столице есть перекресток, где подходят шесть дорог и вы не уверены, что не попадете на встречку, потому что дороги лучами расходятся. Если вы чувствуете какую-то неуверенность — проедьте прямо на соседнюю улицу, развернитесь через соседние дворы», — посоветовал Баканов.
Также автоэксперт рассказал, что при возникновении сомнений в приоритете проезда автомобилисту нужно уступать всем транспортным средствам, которые приближаются справа, а трамваям — с любых направлений.
Госавтоинспекция Москвы ранее составила типичный портрет нарушителя дорожных правил. Чаще всего в 2021 году в Москве правила игнорировали мужчины в возрасте 26–35 лет, а также с водительским стажем, превышающим 20 лет.
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