Автоэксперт рассказал о правилах проезда перекрестков

В случае проезда в неверном направлении на перекрестке автолюбителю не стоит пытаться, нарушая правила, проехать в нужную сторону. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, в Москве есть перекрестки, которые часто вызывают затруднения у водителей.

«Например, в столице есть перекресток, где подходят шесть дорог и вы не уверены, что не попадете на встречку, потому что дороги лучами расходятся. Если вы чувствуете какую-то неуверенность — проедьте прямо на соседнюю улицу, развернитесь через соседние дворы», — посоветовал Баканов.