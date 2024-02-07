Автоэксперт пояснил, почему Lada Aura не подходит для такси
Модель «АвтоВАЗа» Lada Aura может быть допущена к работе в службах такси только при наличии подушек безопасности, надежного мотора и комфортного салона. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.
«АвтоВАЗ» пытается пристроить свою продукцию кому угодно, пусть пристраивает ее государству, которое готово ее приобретать», — пояснил автоэксперт.
По словам Шапарина, в такси нужны надежные автомобили со штатной комплектацией. «АвтоВАЗ» на данный момент не может этого предложить. Он также добавил, что таксисты уже привыкли к корейским и японским машинам, поскольку они понятны и прогнозируемы.
Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что планирует выпустить Lada Aura в варианте для эксплуатации в качестве такси. Вместо стандартного двигателя в новой вариации установят агрегат объемом 1,6 литра в паре с механической трансмиссией. Салон автомобиля будет отделан тканью, напоминает «Радиоточка НСН».
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