Автоэксперт пояснил, почему Lada Aura не подходит для такси

«АвтоВАЗ» пытается пристроить свою продукцию кому угодно, пусть пристраивает ее государству, которое готово ее приобретать», — пояснил автоэксперт.

По словам Шапарина, в такси нужны надежные автомобили со штатной комплектацией. «АвтоВАЗ» на данный момент не может этого предложить. Он также добавил, что таксисты уже привыкли к корейским и японским машинам, поскольку они понятны и прогнозируемы.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что планирует выпустить Lada Aura в варианте для эксплуатации в качестве такси. Вместо стандартного двигателя в новой вариации установят агрегат объемом 1,6 литра в паре с механической трансмиссией. Салон автомобиля будет отделан тканью, напоминает «Радиоточка НСН».

