Автоэксперт Хайцеэр объяснил, зачем зимой включать в автомобиле кондиционер

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что зимой нужно хотя бы раз в неделю включать в автомобиле кондиционер, сообщает Газета.Ru.

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По его словам, в противном случае при потеплении с ним могут возникнуть «серьёзные проблемы», в том числе поломка различных подшипников, трубки кондиционера, компрессора.

«Кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечет, а детали останутся без смазки. В такой ситуации они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка», — пояснил автоэксперт.

Хайцеэр добавил, что для профилактики достаточно включать кондиционер раз в неделю на 5-10 минут, что позволит смазать все трущиеся детали.

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ФОТО: РИА Новости
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