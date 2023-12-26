Автоэксперт Хайцеэр объяснил, зачем зимой включать в автомобиле кондиционер

По его словам, в противном случае при потеплении с ним могут возникнуть «серьёзные проблемы», в том числе поломка различных подшипников, трубки кондиционера, компрессора.

«Кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечет, а детали останутся без смазки. В такой ситуации они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка», — пояснил автоэксперт.

Хайцеэр добавил, что для профилактики достаточно включать кондиционер раз в неделю на 5-10 минут, что позволит смазать все трущиеся детали.

Ранее директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что в 2024 году цены на запчасти для автомобилей могут вырасти на 4-7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

