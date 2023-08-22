«Автодом»: дилеры получили обходной доступ к сервисным программам VW и BMW

По его словам, компания была заранее готова к ограничениям и заменила более 85% дилерского программного обеспечения. Кирдяшов отметил, что у российских дилеров есть почти полный доступ к оригинальному программному обеспечению благодаря альтернативным каналам.

Однако существует некоторые задержки обновления программ, сказал Кирдяшов. Он подчеркнул, что такие задержки не влияют и не будут влиять на качество или скорость обслуживания автомобилей.

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что стоимость локализованных, базовых и бюджетных версий автомобилей Lada останется прежней, передает «Радиоточка НСН».

