«Автодом»: дилеры получили обходной доступ к сервисным программам VW и BMW

Несмотря на официальное ограничение доступа к сервисным программам концернов Volkswagen (владеет брендами Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda) и BMW, российские автодилеры получили доступ к необходимому программному обеспечению, заяви управляющий директор бренда Audi ГК «Автодом» Алексей Кирдяшов в беседе с «Газетой.Ru».

Автомобили Lada Vesta и Lada Largus будут оснащать панорамной крышей

По его словам, компания была заранее готова к ограничениям и заменила более 85% дилерского программного обеспечения. Кирдяшов отметил, что у российских дилеров есть почти полный доступ к оригинальному программному обеспечению благодаря альтернативным каналам.

Однако существует некоторые задержки обновления программ, сказал Кирдяшов. Он подчеркнул, что такие задержки не влияют и не будут влиять на качество или скорость обслуживания автомобилей.

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что стоимость локализованных, базовых и бюджетных версий автомобилей Lada останется прежней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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