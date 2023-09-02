Авиация МЧС доставила в затопленное Приморье 1,5 тонны гумпомощи

Уточняется, что в гумпомощь вошли в том числе вода и лекарства.



Отмечается, что авиация российского МЧС уже не первый раз доставляет гуманитарную помощь населению. Всего же было перевезено более 7,5 тонн продовольствия и лекарств.

Число домов, пострадавших из-за ливней и наводнений в Приморье, за сутки увеличилось всемеро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

