Авиация МЧС доставила в затопленное Приморье 1,5 тонны гумпомощи
2 сентября 202317:11
Авиация МЧС России доставила в отрезанные из-за подтопления населенные пункты Приморья 1,5 тонны гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в гумпомощь вошли в том числе вода и лекарства.
Отмечается, что авиация российского МЧС уже не первый раз доставляет гуманитарную помощь населению. Всего же было перевезено более 7,5 тонн продовольствия и лекарств.
Число домов, пострадавших из-за ливней и наводнений в Приморье, за сутки увеличилось всемеро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Авиация МЧС доставила в затопленное Приморье 1,5 тонны гумпомощи
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru