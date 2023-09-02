Авиация МЧС доставила в затопленное Приморье 1,5 тонны гумпомощи

Авиация МЧС России доставила в отрезанные из-за подтопления населенные пункты Приморья 1,5 тонны гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Военные корабли вывезли более 1000 туристов из затопленного района в Приморье

Уточняется, что в гумпомощь вошли в том числе вода и лекарства.

Отмечается, что авиация российского МЧС уже не первый раз доставляет гуманитарную помощь населению. Всего же было перевезено более 7,5 тонн продовольствия и лекарств.

Число домов, пострадавших из-за ливней и наводнений в Приморье, за сутки увеличилось всемеро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 25.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьПриморский КрайМЧС РФ

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