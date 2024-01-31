Авиагавани Саратова, Оренбурга и Грозного вошли в список аэропортов-миллионников

Так, аэропортами-миллионниками стали Гагарин (Саратов, 1,07 млн пассажиров) и авиагавань Оренбурга (1,04 млн). Кроме того, миллионной отметки достиг поток в аэропорту Грозного, число пассажиров здесь выросло на 29,3%.

По данным издания, максимальный прирост по трафику зафиксировали у воздушных гаваней в Иркутске и Казани (44 и 29 процентов соответственно).

В списке миллионников не удержался архангельский аэропорт Талаги, который в мае-декабре был закрыт на реконструкцию и обслужил лишь 430 тысяч пассажиров.

Крупнейшими авиагаванями в 2023 году стали Шереметьево, Пулково, Домодедово, Внуково, а также аэропорт Сочи.

