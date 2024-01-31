Авиагавани Саратова, Оренбурга и Грозного вошли в список аэропортов-миллионников
Число аэропортов России, обслуживающих более 1 млн пассажиров ежегодно, выросло с 29 до 31 по итогам 2023 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на опубликованные и представленные изданию данные.
Так, аэропортами-миллионниками стали Гагарин (Саратов, 1,07 млн пассажиров) и авиагавань Оренбурга (1,04 млн). Кроме того, миллионной отметки достиг поток в аэропорту Грозного, число пассажиров здесь выросло на 29,3%.
По данным издания, максимальный прирост по трафику зафиксировали у воздушных гаваней в Иркутске и Казани (44 и 29 процентов соответственно).
В списке миллионников не удержался архангельский аэропорт Талаги, который в мае-декабре был закрыт на реконструкцию и обслужил лишь 430 тысяч пассажиров.
Крупнейшими авиагаванями в 2023 году стали Шереметьево, Пулково, Домодедово, Внуково, а также аэропорт Сочи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru