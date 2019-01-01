Достоверный отчет МАК о катастрофе SSJ-100 появится лишь через полгода

Международный авиационный Комитет (МАК) 5 июня опубликует отчет о причинах катастрофы самолёта SSJ-100 «Аэрофлота», который загорелся при аварийной посадке 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». В авиакатастрофе погиб 41 человек.

Авиаэксперт Роман Гусаров заявил НСН, что МАК предоставит 5 июня лишь предварительный анализ произошедшей аварийной ситуации. Подробное заключение, по его прогнозам, будет готово не ранее, чем через полгода.

«Это нормально, когда спустя несколько недель публикуются какие-то предварительные выводы. Но ждать 5 июня полномасштабного отчета не стоит. Для него понадобится полгода-год, чтобы четко определить причины трагедии и дать рекомендации, чтобы аналогичные события не повторились в будущем. 5 июня мы всего лишь получим первую достоверную информацию того злосчастного полета», - пояснил НСН эксперт.