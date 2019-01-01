Достоверный отчет МАК о катастрофе SSJ-100 появится лишь через полгода
Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал НСН, чего ожидать от отчета МАК об авиакатастрофе с «Суперджетом».
Международный авиационный Комитет (МАК) 5 июня опубликует отчет о причинах катастрофы самолёта SSJ-100 «Аэрофлота», который загорелся при аварийной посадке 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». В авиакатастрофе погиб 41 человек.
Авиаэксперт Роман Гусаров заявил НСН, что МАК предоставит 5 июня лишь предварительный анализ произошедшей аварийной ситуации. Подробное заключение, по его прогнозам, будет готово не ранее, чем через полгода.
«Это нормально, когда спустя несколько недель публикуются какие-то предварительные выводы. Но ждать 5 июня полномасштабного отчета не стоит. Для него понадобится полгода-год, чтобы четко определить причины трагедии и дать рекомендации, чтобы аналогичные события не повторились в будущем. 5 июня мы всего лишь получим первую достоверную информацию того злосчастного полета», - пояснил НСН эксперт.
Особое внимание Гусаров обратил на конфликт интересов, который заключается в том, что именно МАК сертифицировал «Суперджет», а теперь расследует авиакатастрофу, произошедшую с этим же самолетом. Этот конфликт интересов стал одной из причин, по которой несколько лет назад функции сертификации воздушных судов были переданы «Росавиации».
«Не думаю, что МАК будет скрывать какие-то причины трагедии. Сейчас действия МАК контролирует европейское агентство, которое также сертифицировало «Суперджет». Европейские партнеры совсем не заинтересованы в том, чтобы что-то скрывать, особенно с учетом наших непростых политических взаимоотношений. Защищать наш авиапром они не намерены. В Европе во главу угла ставится не защита корпоративных интересов, а безопасность. «Суперджет» - единственный наш гражданский самолет, который сертифицирован на Западе. Были огромные деньги потрачены на его доработку по европейским сертификатам. И я со стороны европейцев пока не слышал никаких заявлений о том, что у самолета есть какие-то недоработки. Наличие европейцев в расследовании обнадеживает в том, что победят не ведомственные интересы, а безопасность», - заявил авиаэксперт.
Роман Гусаров напомнил, что самолёт SSJ-100 перед катастрофой был управляем, а пилоты шли на посадку в штатном режиме.
«Если изучить историю российских авиакатастроф, то можно вспомнить несколько случаев, когда возникали подозрения на то, что МАК скрывает какие-то серьезные недостатки авиатехники и указывает только на вину пилотов. Например, катастрофа в Новосибирске с АН-310, катастрофа в Казани. Но даже если исключить эти случаи, все равно человеческий фактор в катастрофах явно присутствует. Если вспомнить предыдущую катастрофу, которая произошла в России с самолетом АН-148, ошибка пилотов была очевидна, хотя формально произошел отказ техники, спровоцированный, опять же, неправильными действиями пилотов. Во всех этих случаях причинами аварий становились опытные пилоты, которые чаще доводят ситуацию до трагической, нежели новички, из-за чрезмерной самоуверенности и пренебрежения к инструкциями», - отметил собеседник НСН.
Роман Гусаров считает, что необходим постоянный контроль за физическим состоянием пилотов:
«В авиации есть такое понятие «приемлемый уровень безопасности». Чем больше ты летаешь, тем выше вероятность, что что-то произойдет. Пилот должен отдыхать между рейсами. Возможно, психологи должны работать, контролировать психофизическое состояние. И сами пилоты должны ответственно относиться к своему состоянию», - заявил авиаэксперт.
Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что главной проблемой самолёта Sukhoi Superjet 100 является плохое снабжение запчастями.
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