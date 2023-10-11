Арестованный начальник кубанского главка МЧС попал в реанимацию

Руководитель краснодарского областного главка МЧС Олег Волынкин, арестованный по подозрению в злоупотреблении полномочиями, попал в реанимацию. Информацию об этом огласили в Московском городском суде, в котором на сегодня было назначено рассмотрение жалобы на арест чиновника.

Как уточнили в суде, Волынкин помещён в одну из столичных клиник, не входящую в систему Федеральной службы исполнения наказаний. Источник РИА Новости передает, что глава кубанского МЧС уже неделю находится в реанимационном отделении. Причём, тот факт, что больница не связана с ФСИН, может свидетельствовать о серьезности ситуации с его здоровьем.

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Басманный суд Москвы в конце сентября отправил Волынкина в следственный изолятор на два месяца. Задержали главу управления МЧС в гостинице в Сочи во время служебной командировки.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе допроса он признал вину в злоупотреблении полномочиями. Волынкин просил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом.

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:РеанимацияКраснодарский КрайМЧС

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