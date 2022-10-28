Арестованного ректора РБУ отстранили от исполнения обязанностей

Ректора Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаила Балыхина отстранили от исполнения обязанностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Ректор Российского биотехнологического университета арестован в Москве

Накануне Балыхин был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, напоминает RT.

«С 27 октября исполняющим обязанности ректора Российского биотехнологического университета назначен А.В. Кучумов», — подчеркнули в Минобрнауки.

Кучумов ранее исполнял обязанности ректора Пущинского государственного естественно-научного института.

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ФОТО: пресс-служба МГУПП
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