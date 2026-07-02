Арестован глава жилищно-коммунальной службы № 5 Минобороны Ртищев

Начальника жилищно-коммунальной службы № 5 Минобороны России Андрея Ртищева арестовали по уголовному делу об оказании небезопасных услуг, воспрепятствовании расследованию и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает главное военное следственное управление Следственного комитета.

По данным правоохранителей, в 2025–2026 годы в военном городке в поселке Октябрьский Волгоградской области жители, в том числе семьи участников специальной военной операции, оставались без нормального отопления из-за ненадлежащей эксплуатации систем тепло- и водоснабжения. Следствие считает, что сотрудники жилищно-коммунальной службы занижали температуру теплоносителя, при этом платежи за отопление необоснованно завышались. Речь идет о сумме свыше 3 млн рублей.

«После возбуждения уголовного дела Ртищев дал подчиненным незаконное указание не допускать сотрудников правоохранительных органов в помещение котельной для проведения следственных действий. Осмотр объекта был проведен только после принудительного вскрытия входных дверей», — отметили в управлении.

Ртищев заключен под стражу, в рамках расследования дела проведут строительно-техническую экспертизу.

Ранее начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктора Таразевича задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

