Арабский язык может появиться на ЕГЭ в качестве предмета по выбору
Предметом по выбору на едином государственном экзамене (ЕГЭ) может стать арабский язык, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
В ведомстве указали, что для этого необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт и подготовить педагогов, а также учебники.
«Вузы смогут учитывать результаты этого экзамена в числе вступительных испытаний», - отметили в министерстве.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что эта задача, возможно, будет решена через несколько лет.
Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали на федеральном портале проект расписания ЕГЭ на 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru