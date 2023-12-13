Арабский язык может появиться на ЕГЭ в качестве предмета по выбору

Предметом по выбору на едином государственном экзамене (ЕГЭ) может стать арабский язык, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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В ведомстве указали, что для этого необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт и подготовить педагогов, а также учебники.

«Вузы смогут учитывать результаты этого экзамена в числе вступительных испытаний», - отметили в министерстве.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что эта задача, возможно, будет решена через несколько лет.

Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали на федеральном портале проект расписания ЕГЭ на 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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