Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту

Российская актриса театра и кино Анна Михайловская посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Народный артист Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

По её словам, ей провели экскурсию, угостили кашей и чаем.

«Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки и я восхищена людьми, которые отправляются служить... кто здесь работает», - отметила актриса, добавив, что встретилась не только с контрактниками, но и с волонтерами.

Ранее лидер группы «Uma2rmaH» Владимир Кристовский заявил, что посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту с целью поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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