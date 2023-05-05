Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту
Российская актриса театра и кино Анна Михайловская посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, ей провели экскурсию, угостили кашей и чаем.
«Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки и я восхищена людьми, которые отправляются служить... кто здесь работает», - отметила актриса, добавив, что встретилась не только с контрактниками, но и с волонтерами.
Ранее лидер группы «Uma2rmaH» Владимир Кристовский заявил, что посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту с целью поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru