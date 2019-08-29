Нижнетагильские «Ангелы в белых халатах» пали жертвами больного здравоохранения

В Нижнем Тагиле главных врачей сразу двух больниц на время проверки отстранили от работы после того, как в их учреждениях заявления об увольнении на стол положили сразу шестеро хирургов. Речь идет о главвраче Демидовской городской больницы Сергее Овсянникове и главном враче ЦГБ № 1 Олеге Николаеве. В ходе проверки намерены выяснить, каким образом распределялся фонд стимулирования, какие зарплаты получал медперсонал, и насколько адекватной была нагрузка на врачей.

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов в интервью НСН заявил, что случаи массового увольнения врачей свидетельствуют о глубоком кризисе в системе здравоохранения.