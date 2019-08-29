Нижнетагильские «Ангелы в белых халатах» пали жертвами больного здравоохранения
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал в эфире НСН, почему массовые увольнения врачей – очень тревожный сигнал.
В Нижнем Тагиле главных врачей сразу двух больниц на время проверки отстранили от работы после того, как в их учреждениях заявления об увольнении на стол положили сразу шестеро хирургов. Речь идет о главвраче Демидовской городской больницы Сергее Овсянникове и главном враче ЦГБ № 1 Олеге Николаеве. В ходе проверки намерены выяснить, каким образом распределялся фонд стимулирования, какие зарплаты получал медперсонал, и насколько адекватной была нагрузка на врачей.
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов в интервью НСН заявил, что случаи массового увольнения врачей свидетельствуют о глубоком кризисе в системе здравоохранения.
«Я считаю, что эта проблема системна. Так называемая оптимизация и реформа здравоохранения привела к тому, что крайними остались врачи. На самом деле, у нас хорошие врачи, я их считаю ангелами в белых халатах, но сегодня во всех бедах здравоохранения обвиняют их - начиная с рядовых пациентов, заканчивая следственными органами. У них (врачей) не очень хорошее настроение, а это очень плохой сигнал, когда большое количество людей одновременно увольняются. Боюсь, как бы это не стало какой-то заразной болезнью. Система здравоохранения очень больна», - сказал он.
Ранее стало известно, что решивших уволиться врачей уговорили остаться – все они отозвали свои заявления. В частности, была достигнута договоренность, что хирургам доплатят за переработки, а в сами медучреждения примут дополнительный персонал.
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