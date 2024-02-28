Ангелина Вовк заявила, что ее никто не госпитализировал и она гуляет на даче

Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что сегодня она гуляла на даче и наслаждается хорошей погодой. Таким образом она в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о своей госпитализации.

Сын Бари Алибасова заявил, что отцу стало плохо из-за высокой половой активности
«Нет, это неправда. Вы знаете, это какая-то ошибка. Я на даче, в прекрасный день гуляю, дышу воздухом. Так что не волнуйтесь, спасибо за беспокойство», - сказала телеведущая.

Ранее днем Telegram-канал 112 сообщил о госпитализации Ангелины Вовк якобы из-за обострения хронической болезни.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Госпитализация

Горячие новости

Все новости

партнеры