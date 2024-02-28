Ангелина Вовк заявила, что ее никто не госпитализировал и она гуляет на даче
28 февраля 202416:06
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что сегодня она гуляла на даче и наслаждается хорошей погодой. Таким образом она в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о своей госпитализации.
«Нет, это неправда. Вы знаете, это какая-то ошибка. Я на даче, в прекрасный день гуляю, дышу воздухом. Так что не волнуйтесь, спасибо за беспокойство», - сказала телеведущая.
Ранее днем Telegram-канал 112 сообщил о госпитализации Ангелины Вовк якобы из-за обострения хронической болезни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru