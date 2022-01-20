Андрей Бочкарёв: Панно об истории метростроения появилось на стенах станции «Сокольники» БКЛ метро

На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро установлены декоративные панели на путевых стенах и балконах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



По его словам, архитектурная отделка пассажирской зоны на станции продолжается, начался монтаж декоративных панно на потолке.

Руководитель Стройкомплекса отметил, что также на станции завершены земляные и практически выполнены монолитные работы, заканчивается устройство внутренних стен и перегородок, заканчивается монтаж эскалаторов.



«Художественное оформление станции посвящено истории столичного метростроения. Изображения на стенах, балконе и потолке стилизованы под фотографии и плакаты 1940-50-х годов, а также символику Московского метрополитена», - отметил Бочкарёв.



По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, выбор тематики дизайна «Сокольников» не случаен: новая станция БКЛ объединяет историю с современным этапом отечественного метростроения.