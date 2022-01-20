Андрей Бочкарёв: Панно об истории метростроения появилось на стенах станции «Сокольники» БКЛ метро
На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро установлены декоративные панели на путевых стенах и балконах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, архитектурная отделка пассажирской зоны на станции продолжается, начался монтаж декоративных панно на потолке.
Руководитель Стройкомплекса отметил, что также на станции завершены земляные и практически выполнены монолитные работы, заканчивается устройство внутренних стен и перегородок, заканчивается монтаж эскалаторов.
«Художественное оформление станции посвящено истории столичного метростроения. Изображения на стенах, балконе и потолке стилизованы под фотографии и плакаты 1940-50-х годов, а также символику Московского метрополитена», - отметил Бочкарёв.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, выбор тематики дизайна «Сокольников» не случаен: новая станция БКЛ объединяет историю с современным этапом отечественного метростроения.
«На станции БКЛ сейчас завершается сооружение двух пересадок на станцию «Сокольники» красной ветки, которая была открыта в 1935 году в составе первого пускового участка метро», - пояснил Кравцов.
Готовность северо-восточного участка Большого кольца метро составляет 86%. Кроме «Сокольников» в его состав входят станции «Рижская», «Марьина Роща» и уже построенные «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская», временно работающие в составе Некрасовской линии метро, а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское».
Длина всей БКЛ составит более 70 километров, на ней расположится 31 станция.
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