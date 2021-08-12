Андрей Бочкарев: Станция Большого кольца метро «Марьина роща» готова на 64%

Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина роща» готова на 64%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент завершены работы по устройству основных конструкций, выполнена большая часть отделочных работ, активно ведутся архитектурно-отделочные работы.

«Завершено сооружение наклонного хода длиной 130 метров для четырех линий эскалаторов», – добавил Бочкарев, напомнив, что глубина заложения станции составляет 67 метров.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов рассказал также, что в подземной части станционного комплекса активно ведутся горнопроходческие работы, выполнение которых составляет 94%.

