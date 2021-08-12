Андрей Бочкарев: Станция Большого кольца метро «Марьина роща» готова на 64%
Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина роща» готова на 64%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на данный момент завершены работы по устройству основных конструкций, выполнена большая часть отделочных работ, активно ведутся архитектурно-отделочные работы.
«Завершено сооружение наклонного хода длиной 130 метров для четырех линий эскалаторов», – добавил Бочкарев, напомнив, что глубина заложения станции составляет 67 метров.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов рассказал также, что в подземной части станционного комплекса активно ведутся горнопроходческие работы, выполнение которых составляет 94%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- В Подмосковье сотрудник ФНС платил налоги за россиян
- В ГИБДД напомнили об опасности оставления ребенка в машине
- Шойгу: Тяжелая ситуация 1990-х годов не должна повториться
- Трое жителей Алтая скончались после употребления суррогатного коньяка
- Аномальная жара накрыла страны Средиземноморья
- Россияне бросились закупать еду в интернете
- Жителей Керчи призвали готовиться к эвакуации из-за ливней
- Задержан третий участник побега из ИВС в Истре
- «Никакой политики»: украинка Магучих ответила на критику после фото с россиянкой Ласицкене
- Лукашенко: В Белоруссии не будет принудительной вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru