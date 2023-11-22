Анастасия Ракова: В столичных больницах появились роботы-помощники «робокошки»

В трех московских больницах роботы-курьеры начали в пилотном режиме помогать врачам и пациентам. За свой внешний вид они получили название «робокошки». Они умеют доставлять еду и лекарства, встречать и провожать пациентов, помогать с транспортировкой вещей. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Робота безопасны в использовании. Им помогают ориентироваться в пространстве камеры. Две из которых сканируют окружение 90 раз в секунду, еще одна камера направлена на потолок. Сами роботы оснащены 3D-сенсорами.

Чтобы включить «робокошку», нужно прикоснуться к ее лбу, выбрать нужный пункт и нажать кнопку «Поехали!». Сейчас они есть в ГКБ №67 и ГКБ №15, а также в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Уточняется, что в случае успеха пилотного проекта он будет расширен на остальных городских стационарах.

