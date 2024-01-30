Анастасия Ракова сообщила об открытии центра госуслуг в районе Нагорный

В районе Нагорный в пешей доступности от метро открылся офис «Мои Документы». Об этом сообщила заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

«В новом центре для горожан открыто 59 окон приема, в том числе 2 из них для маломобильных граждан», — добавила она.

Офис расположился в ТК «Нагорный». Он будет открыт для посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00. В центре доступны комфортные зоны ожидания, игровая для детей и даже отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака. Для оформления загранпаспортов в центре предусмотрена криптобиокабина.

Помимо оформления документов, в офисе можно будет сделать фото или оплатить госпошлины. Для удобства в в нем дополнительно оборудовано 8 мест в зоне электронных услуг с компьютерами в свободном доступе.

