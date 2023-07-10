Анастасия Ракова: служба занятости совместно с партнерами создала тысячу новых рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, который в конце июня провела столичная служба занятости, приняли участие почти шесть тысяч соискателей и 150 крупнейших работодателей, сообщает пресс-служба московского правительства.

Уровень безработицы в России в мае снизился до рекордных 3,2%

По её словам, для специалистов с разным уровнем образования, опытом работы и квалификацией было предоставлено более 18 тысяч вакансий с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц.

«Также служба занятости заключила соглашения о партнёрстве с ведущими компаниями из сферы строительства, телекоммуникаций, банковского сектора и торговли, что дало городу порядка тысячи новых рабочих мест» - отметила Ракова.

Она добавила, что новыми партнёрами стали технологичная российская компания в сфере строительства Pridex, телекоммуникационная компания «МегаФон» и сеть магазинов одежды Tom Tailor, а также «Совкомбанк».

Ранее Ракова заявила, что уровень безработицы в Москве сократился до 0,34% и стал самым низким за последние пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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