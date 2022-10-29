Аналитики рассказали о необычных вакансиях в России
Российские работодатели ищут волонтеров для наблюдения за ростом деревьев и ягод и «охотой» на пылевые бури, дегустатора творога, видеоблогера-садовода. Об этом пишет RT со ссылкой на сервис SuperJob.
Аналитики портала составили список самых необычных вакансий в стране.
«В подборке собраны необычные вакансии со всей России: где-то нужен небольшой опыт работы, а где-то — не нужен и работодатель готов обучить всему сам. Также среди вакансий — волонтёрские проекты, где оплата не предполагается, но можно принять участие в интересных исследованиях рек Магаданской области, наблюдать за ростом деревьев и ягод и даже участвовать в оцифровке старинных сибирских газет», — уточнили в SuperJob.
В частности, в подборку необычных включили вакансии музейного смотрителя в Нижнем Новгороде, наездника-животновода в Брянской области, дегустатора творога в Иванове, шлифовщика по дереву в Подмосковье, волонтера- «охотника» на пылевые бури, который будет онлайн изучать вместе с учеными космические снимки.
Кроме того, среди необычных вакансий оказались сборщик яблок, конфетчик, лесобур, коневод, видеоблогер-садовод и многие другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки беспилотников
- Представитель ЛНР рассказал об отбитой попытке наступления ВСУ у Кременной
- СМИ: Премьер Японии посетит саммит G20 в Индонезии, Камбоджу и Таиланд
- Аналитики рассказали о необычных вакансиях в России
- Освобожденный боец из ЛНР рассказал о разнице в состоянии пленных Украины и Донбасса
- В Севастопольской бухте задействовали ПВО из-за атаки беспилотников
- СМИ: В Буркина-Фасо на антифранцузской акции призвали развивать отношения с Россией
- Дочка «Росатома» поставит Бразилии сырье для АЭС
- СМИ: Запад послал сигналы о стремлении к переговорам с Россией
- Антонов призвал США вернуть размещенное за рубежом ядерное оружие на свою территорию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru