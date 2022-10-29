Аналитики рассказали о необычных вакансиях в России

Аналитики портала составили список самых необычных вакансий в стране.

«В подборке собраны необычные вакансии со всей России: где-то нужен небольшой опыт работы, а где-то — не нужен и работодатель готов обучить всему сам. Также среди вакансий — волонтёрские проекты, где оплата не предполагается, но можно принять участие в интересных исследованиях рек Магаданской области, наблюдать за ростом деревьев и ягод и даже участвовать в оцифровке старинных сибирских газет», — уточнили в SuperJob.

В частности, в подборку необычных включили вакансии музейного смотрителя в Нижнем Новгороде, наездника-животновода в Брянской области, дегустатора творога в Иванове, шлифовщика по дереву в Подмосковье, волонтера- «охотника» на пылевые бури, который будет онлайн изучать вместе с учеными космические снимки.

Кроме того, среди необычных вакансий оказались сборщик яблок, конфетчик, лесобур, коневод, видеоблогер-садовод и многие другие.

