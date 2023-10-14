Американского журналиста Хинкла задержали в США после поездки в Россию

По словам известного журналиста, он вернулся из РФ, где провел месяц. Сотрудники американской пограничной службы по возвращении задержали Хинкла для допроса.

«Я — гражданин Америки, подвергнутый нападению со стороны глубинного государства», — написал журналист.

Через некоторое время Хинкл заявил, что его выпустили из-под стражи.

