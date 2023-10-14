Американского журналиста Хинкла задержали в США после поездки в Россию

Американского журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после его возвращения из поездки в Россию. Об этом сообщил сам Хинкл на своей странице в соцсети X.

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По словам известного журналиста, он вернулся из РФ, где провел месяц. Сотрудники американской пограничной службы по возвращении задержали Хинкла для допроса.

«Я — гражданин Америки, подвергнутый нападению со стороны глубинного государства», — написал журналист.

Через некоторое время Хинкл заявил, что его выпустили из-под стражи.

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ФОТО: РИА Новости
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